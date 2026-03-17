Суддю з Луганщини викрили на спробі підкупу колеги у Києві

Фото: НАБУ та САП

НАБУ та САП викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддю з Луганської області, який був відряджений до одного із судів Чернівецької області

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Згідно з даними слідства, підозрюваний, який бере участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, намагався схилити адвоката до передачі $30 тисяч судді Солом'янського районного суду Києва.

Ця сума нібито мала стати платою за ухвалення виправдувального вироку у справі щодо особи, обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Іван Посохов, фото: ti-ukraine.org

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Івана Посохова.

