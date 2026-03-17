12:29  17 березня
На Вінниччині судитимуть жінку, яка із ножем накинулась на 12-річну дитину
11:22  17 березня
На Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю з мисливської рушниці
08:38  17 березня
$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця
UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 14:35

Суддю з Луганщини викрили на спробі підкупу колеги у Києві

Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ та САП
Читайте также
на русском языке

НАБУ та САП викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддю з Луганської області, який був відряджений до одного із судів Чернівецької області

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Згідно з даними слідства, підозрюваний, який бере участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, намагався схилити адвоката до передачі $30 тисяч судді Солом'янського районного суду Києва.

Ця сума нібито мала стати платою за ухвалення виправдувального вироку у справі щодо особи, обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Іван Посохов, фото: ti-ukraine.org

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Івана Посохова.

Нагадаємо, на Закарпатті суддю районного суду затримали за отримання хабаря під час розгляду справи про арешт деревини породи "Дуб". Під час слідчих дій оперативники та детективи затримали підозрюваного в рамках процесуальних заходів та вилучили 1300 доларів, які, за версією слідства, були передані у вигляді хабаря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар НАБУ Київ САП суддя Луганська область спроба
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »