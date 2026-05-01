В Винницкой области 1 мая около 10 утра произошло ДТП на автодороге М-30 вблизи поселка Вороновица. Водитель Volkswagen, протаранив дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу прямо в лоб рейсовому автобусу

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews ..

"По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Toureg не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил наезд на дорожное ограждение. В дальнейшем внедорожник столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне автобуса находился 69-летний водитель и пять пассажиров - двое мужчин и три женщины. Оба водителя и четыре пассажира доставлены в больницу для осмотра.

В рамках расследования уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание – до 3 лет ограничения свободы с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.

Транспортные средства изъяты и помещены на арестплощадку.

