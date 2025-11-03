08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
03 ноября 2025, 07:12

Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1200 военных

03 ноября 2025, 07:12
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 114 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1160 оккупантов, уничтожили 6 бронемашин и 45 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составили:

    Потери россиян по состоянию на 3 ноября 2025 года

    Напомним, пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов.

