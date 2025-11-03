14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 13:09

Колишньому "командиру ЛНР" повідомили про підозру за катування полоненого із "Z" на лобі

03 листопада 2025, 13:09
Фото: Офіс Генерального прокурора
Інцидент стався у червні 2022 року на тимчасово окупованій території Первомайська на Луганщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний, який очолював один із підрозділів "ЛНР", разом із підлеглими систематично катував військовополоненого. Його били, принижували та залякували, завдаючи численні порізи, зокрема на вухах, а на лобі потерпілого вирізали символ "Z", що асоціюється з російською агресією.

Дії підозрюваного кваліфікують як жорстоке поводження з військовополоненим, вчинене групою осіб, відповідно до ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного у розшук для притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, Луганські прокурори домоглися кількох вироків для колаборантів, які діяли на шкоду Україні. Наразі ще 50 кримінальних справ щодо зрадників очікують на розгляд у судах, що може призвести до нових судових рішень.

