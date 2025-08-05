19:22  05 серпня
У Харкові заарештували чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ
16:23  05 серпня
Завтра в Україні буде спека до +37 градусів
15:29  05 серпня
На Одещині чоловік облив знайому бензином і підпалив
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 19:59

Суд арештував екскерівника військової адміністрації на Луганщині

05 серпня 2025, 19:59
Читайте также на русском языке
фото: Андрій Юрченко / Facebook
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) застосував до колишнього керівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка у справі про корупцію в закупівлях РЕБ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Адвокати Юрченка уже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Перед цим слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.

Нагадаємо, підозрюваного у корупції колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС арешт корупція Луганська область
Корупція при закупівлях БпЛА і РЕБ: командиру Нацгвардії обрали запобіжний захід
05 серпня 2025, 13:07
Відомого депутата "Слуги народу" арештували із заставою у 8 млн грн
04 серпня 2025, 16:23
Корупція на дронах: НАБУ і САП викрили гучну схему з депутатом і посадовцями
04 серпня 2025, 12:38
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Обізвав громадського активіста нецензурним словом: мер Івано-Франківська Марцінків потрапив у скандал
05 серпня 2025, 20:35
Омбудсмен Лубінець заявив, що ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу
05 серпня 2025, 19:51
У Запоріжжі зафіксували перевищення норм сірководню у повітрі
05 серпня 2025, 19:35
У Харкові заарештували чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ
05 серпня 2025, 19:22
У Дніпрі підпалили відділення Укрпошти
05 серпня 2025, 19:20
У Дніпрі вагітна жінка ледь не потрапила під колеса
05 серпня 2025, 18:53
У мережі показали наслідки ворожого авіаудару по Куп’янську
05 серпня 2025, 18:39
"Потрібно якнайшвидше припинити вбивства": Зеленський знову поговорив із Трампом
05 серпня 2025, 18:07
На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю
05 серпня 2025, 17:59
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »