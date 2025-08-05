Суд арештував екскерівника військової адміністрації на Луганщині

фото: Андрій Юрченко / Facebook

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) застосував до колишнього керівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка у справі про корупцію в закупівлях РЕБ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Адвокати Юрченка уже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Перед цим слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.

Нагадаємо, підозрюваного у корупції колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн.