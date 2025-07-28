фото: ГПСУ

На Северском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" остановили комбинированный штурм РФ в районе поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оккупанты бросили в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику. По врагу эффективно отработали расчеты FPV и экипажи бомберов "Vampire".

"Уничтожены 2 танка, бронированная машина, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и обезвредили. Сбежать не удалось никому", — говорится в сообщении.