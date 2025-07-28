Бригада "Месть" отбила российский штурм под Северском
На Северском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" остановили комбинированный штурм РФ в районе поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оккупанты бросили в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику. По врагу эффективно отработали расчеты FPV и экипажи бомберов "Vampire".
"Уничтожены 2 танка, бронированная машина, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и обезвредили. Сбежать не удалось никому", — говорится в сообщении.
Напомним, на Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами.
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