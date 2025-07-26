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26 июля 2025, 22:55

В СБУ показали, как уничтожают дроны и технику окупантов на фронте

26 июля 2025, 22:55
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Фото: СБУ
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В СБУ показали новые кадры с фронта. Здесь можно увидеть, как украинские защитники уничтожают вражескую технику

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают дроны и технику российских войск. Отмечается, что только через две недели воины ЦСО "А" СБУ поразили:

  • 16 танков; 21 ББМ;
  • 75 артиллерийских систем и РСЗО;
  • 22 системы ПВО;
  • 17 средств РЭБ/РЭР;
  • 577 единиц автотранспорта;
  • 80 БпЛА и 308 антенн связи;
  • 789 враждебных позиций и укреплений;
  • 15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее в ГУР подтвердили уничтожение Су-27УБ на российском "Армавире". По информации местных жителей, в населенных пунктах поблизости нет связи.

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