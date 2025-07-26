Фото: СБУ

В СБУ показали новые кадры с фронта. Здесь можно увидеть, как украинские защитники уничтожают вражескую технику

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают дроны и технику российских войск. Отмечается, что только через две недели воины ЦСО "А" СБУ поразили:

16 танков; 21 ББМ;

75 артиллерийских систем и РСЗО;

22 системы ПВО;

17 средств РЭБ/РЭР;

577 единиц автотранспорта;

80 БпЛА и 308 антенн связи;

789 враждебных позиций и укреплений;

15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее в ГУР подтвердили уничтожение Су-27УБ на российском "Армавире". По информации местных жителей, в населенных пунктах поблизости нет связи.