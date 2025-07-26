В СБУ показали, как уничтожают дроны и технику окупантов на фронте
В СБУ показали новые кадры с фронта. Здесь можно увидеть, как украинские защитники уничтожают вражескую технику
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают дроны и технику российских войск. Отмечается, что только через две недели воины ЦСО "А" СБУ поразили:
- 16 танков; 21 ББМ;
- 75 артиллерийских систем и РСЗО;
- 22 системы ПВО;
- 17 средств РЭБ/РЭР;
- 577 единиц автотранспорта;
- 80 БпЛА и 308 антенн связи;
- 789 враждебных позиций и укреплений;
- 15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.
Напомним, ранее в ГУР подтвердили уничтожение Су-27УБ на российском "Армавире". По информации местных жителей, в населенных пунктах поблизости нет связи.
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