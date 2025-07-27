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Северная Корея может в ближайшее время направить дополнительные подразделения в Россию для участия в боевых действиях против Украины

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По оценкам южнокорейских спецслужб, передислокация северокорейских военных может произойти в июле или августе. Это тесно связано с активным военно-политическим сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой, которое усилилось после подписания в июне 2023 года договора о взаимной обороне.

Помимо возможного развертывания живой силы, Северная Корея, по данным NIS, продолжает поставлять России артиллерийские снаряды и ракеты. В обмен она, вероятно, получает техническую поддержку в развитии собственной ракетной программы и спутниковых технологий. Такие выводы сделаны с учетом визита в КНДР высокопоставленного российского чиновника по вопросам безопасности.

В Сеуле также отмечают, что привлечение северокорейских подразделений может стать частью более широкой кампании, которую Россия готовит в рамках нового этапа боевых действий против Украины. Это развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность у международного сообщества.

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