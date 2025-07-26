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26 июля 2025, 18:55

Украинские военные уничтожили Су-27УБ на российском аэродроме

26 июля 2025, 18:55
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Фото из открытых источников
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В ГУР подтвердили уничтожение Су-27УБ на российском "Армавире". В этом районе теперь нет связи

Об этом сообщает ГУР, передает RegioNews.

В ночь на 26 июля украинские военные уничтожили учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ Су-27УБ. Вражеский самолет пылал на аэродроме "Армавир". По информации местных жителей, в населенных пунктах поблизости нет связи.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем россияне преимущественно используют для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

"ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет должное возмездие", - говорят в украинской разведке.

Напомним, в начале июля военный обозреватель Bild Юлиан Репке рассказывал об историческом воздушном бое. Впервые украинские военные сбили российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. По его данным, это произошло на Курском направлении.

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