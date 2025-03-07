Будут судить жительницу Луганщины, которая добровольно помогала оккупантам
Правоохранители разоблачили женщину, которая добровольно работала на органы так называемой ЛНР. Теперь ей грозит заключение
Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 49-летнюю жительницу Луганщины. Она вступила в должность "начальника Луганского почтампа" предприятия "Почта Луганской народной республики". Известно, что она заключала договоры и снабжала оккупационным органам почтовую продукцию, чем признавала и обеспечивала их незаконную деятельность.
Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта. 37-летний мужчина добровольно вступил в должность "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области". Он занимался формированием и согласованием заявлений от местного населения для последующей выплаты пенсий и материальной помощи от государства-агрессора в российских рублях.