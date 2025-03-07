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Правоохранители разоблачили женщину, которая добровольно работала на органы так называемой ЛНР. Теперь ей грозит заключение

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 49-летнюю жительницу Луганщины. Она вступила в должность "начальника Луганского почтампа" предприятия "Почта Луганской народной республики". Известно, что она заключала договоры и снабжала оккупационным органам почтовую продукцию, чем признавала и обеспечивала их незаконную деятельность.

Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта. 37-летний мужчина добровольно вступил в должность "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области". Он занимался формированием и согласованием заявлений от местного населения для последующей выплаты пенсий и материальной помощи от государства-агрессора в российских рублях.