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27 февраля 2025, 17:56

СБУ разоблачила коллаборантов из Херсона: один из них - бывший военный

27 февраля 2025, 17:56
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили жителей Херсонщины. Известно, что они добровольно начали сотрудничать с россиянами

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили коллаборантов, во время оккупации правобережья Херсона возглавлявших "МЧС РФ" у оккупантов. Известно, что один из них – это бывший военный. Он у россиян занял должность руководителя "управления по реагированию на чрезвычайные ситуации".

В этой должности бывший военный подчиненный личный состав и спецтехнику для нужд оккупационных группировок РФ, воевавших на южном направлении. Также он помогал россиянам обустраивать укрепрайоны и блокпосты, а также переправлять на фронт оружие и боеприпасы под видом гумконвоев.

Также задержали бывшую "главную экономистку главного управления МЧС РФ в Херсонской области". Она отвечала за введение "рублевой зоны", а также призвала местных поддерживать оккупантов. После увольнения Херсона, она предоставила недостоверные данные и устроилась на работу в Госпродпотребслужбу. Женщина пыталась скрыться в Николаевской области, однако ее задержали.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщали о предателе, который в начале полномасштабной войны добровольно присоединился к российским войскам. Известно, что он служил в должности стрелком и выполнял приказы командования на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, предатель строил и охранял укрепления, ремонтировал военную технику, занимался устройством огневых позиций для боевых бронированных машин врага.

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