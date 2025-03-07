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Правоохоронці викрили жінку, яка добровільно працювала на органи так званої "ЛНР". Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 49-річну жительку Луганщини. Вона обійняла посаду "начальника Луганського почтампа" підприємства "Пошта Луганської народної республіки". Відомо, що вона укладала договори і постачала окупаційним органам поштову продукцію, чим визнавала та забезпечувала їх незаконну діяльність.

Тепер жінці загрожує покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта. 37-річний чоловік добровільно обійняв посаду "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области". Він займався формуванням та погодженням заяв від місцевого населення для подальшої виплати пенсій і матеріальної допомоги від держави-агресорки в російських рублях.