Судитимуть жительку Луганщини, яка добровільно допомагала окупантам
Правоохоронці викрили жінку, яка добровільно працювала на органи так званої "ЛНР". Тепер їй загрожує ув'язнення
Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили 49-річну жительку Луганщини. Вона обійняла посаду "начальника Луганського почтампа" підприємства "Пошта Луганської народної республіки". Відомо, що вона укладала договори і постачала окупаційним органам поштову продукцію, чим визнавала та забезпечувала їх незаконну діяльність.
Тепер жінці загрожує покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта. 37-річний чоловік добровільно обійняв посаду "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области". Він займався формуванням та погодженням заяв від місцевого населення для подальшої виплати пенсій і матеріальної допомоги від держави-агресорки в російських рублях.