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Выяснилось, что 37-летний житель Харьковской области добровольно сотрудничал с россиянами. Это произошло во время оккупации Купянска.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 37-летнего жителя Харьковщины. Выяснилось, что во время оккупации Купянска он добровольно помогал оккупантам. Мужчина занял должность "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области".

Коллаборант занимался формированием и согласованием заявлений от местного населения для последующей выплаты пенсий и материальной помощи от государства-агрессорки в российских рублях. Известно, что он составлял списки лицевых счетов местных жителей, подписывал сведения.

"В настоящее время обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. Мужчину будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харьков. Колаборанту грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, что недавно в СБУ разоблачили предателя. Речь идет о Дмитрии Козюре, занимавшем пост руководителя антитеррористического центра Службы. Он подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ еще с 2018 года. В ходе судебного заседания он признал свою вину. Известно, что он передавал информацию ФСБ о последствиях обстрелов и делился некоторыми государственными тайнами. Сейчас он под стражей.