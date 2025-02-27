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Правоохранители разоблачили бывшего полицейского, добровольно ушедшего на сотрудничество с врагом. Он устроился на "работу" у россиян

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении бывшему полицейскому из Изюма. Известно, что он передавал россиянам информацию украинских патриотов из-за благодарностей за помощь ВСУ, а также возглавил "изолятор". На сторону неприятеля он перешел добровольно.

По данным следствия, предатель был назначен на должность "начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых".

Он занимался охраной строения. Он следил за тем, чтобы незаконно задержанные люди не убегали. Все документы он оформлял в соответствии с законодательством РФ.

"Перед деоккупацией Изюма ВСУ подозреваемый вместе с российскими военнослужащими скрылся на территории государства-агрессора. Решается вопрос об объявлении его в розыск", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Херсонской области разоблачили коллаборанта. Во время оккупации он добровольно начал сотрудничать с россиянами и вступил в них в должность "младшего инспектора отдела охраны" в "Дарьевской исправительной колонии". После возвращения на подконтрольную территорию Украины мужчина даже пошел служить в ВСУ, чтобы скрыть свое преступление.