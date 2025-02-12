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Полиция Киевской области сообщила о подозрении оккупанту за расстрел гражданского населения в Гостомеле

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины, передает RegioNews.

Следователи продолжают документирование фактов расстрела гражданского населения оккупантами в поселке Гостомель Киевской области в 2022 году.

Да, правоохранители установили еще одного военнослужащего РФ. Им оказался 41-летний стрелок моторизованного взвода 1 отделения мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю "Ратибор".

Он вместе с сообщниками во время оккупации Гостомеля открыл прицельный огонь из автоматического оружия по автомобилю Chevrolet Aveo, в результате чего погибли двое гражданских.

Как известно, по данным следствия, 25 февраля 2022 года российские оккупанты в Гостомеле по всем видам вооружения расстреляли гражданское население и 12 автомобилей.

Напомним, в Черниговской области осудили оккупанта, который похитил украинца и вывез его в РФ.

Ранее мы сообщали, что российские военные приговорены к пожизненному заключению. Они подвергали пыткам и расстреляли трех украинских мужчин.