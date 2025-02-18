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18 февраля 2025, 13:29

В Херсонской области будут судить 19 корректировщиков вражеского огня

18 февраля 2025, 13:29
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фото: freepik.com
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В суды передали дела против почти двух десятков корректировщиков вражеского огня в Херсонской области

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Херсонской областной прокуратуры Андрей Коваленко.

По его словам, на середину февраля в суд направлено 15 обвинительных актов в уголовных производствах относительно государственной измены и несанкционированного распространения информации о перемещении Вооруженных сил Украины.

"В целом в судах рассматриваются дела в отношении 19 человек, которые действовали как самостоятельно, так и в сговоре между собой", - говорится в сообщении.

По его словам, уже вынесены обвинительные приговоры в отношении 4 человек за незаконное распространение информации об ВСУ.

Напомним, за несанкционированное распространение информации об ВСУ предусмотрено до 8 лет тюрьмы. За государственную измену – оказание помощи врагу, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских ударов были ранены восемь человек.

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