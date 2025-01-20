На Луганщине Силы обороны уничтожили танк, транспорт и склады БК оккупантов
В течение недели в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери на Лиманском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По российским войскам метко отработали дроны подразделения РУБпАК "Феникс".
"В районе Серебрянского лесничества уничтожены: 1 танк, 5 военных грузовиков, 7 автомобилей оккупантов, квадроцикл, 5 складов боеприпасов. Точные удары уничтожают технику и ресурсы врага, приближая победу Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженных целей дронов-камикадзе – танк, пушка, бронетехника и вражеские позиции.
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