09:30  19 января
"Петарда" обжигает лицо и разъедает кожу: на Львовщине расследуют травмирования детей из-за тренда в TikTok
13:17  18 января
На Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов: мужчину и 17-летнюю девушку
11:45  18 января
В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
UA | RU
UA | RU
19 января 2025, 11:05

Ночью ПВО сбила 43 российских "шахеда" и БпЛА-имитаторы

19 января 2025, 11:05
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям — Миллерово, Брянск, Орел — РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны последствий). Один в воздухе, боевая работа. продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет во время отражения российского массированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры на Западе Украины 15 января.

война ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила колонну российской техники
19 января 2025, 08:10
В Сумской области обезвредили боевую часть авиационной ракеты Х-101
18 января 2025, 09:24
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Краматорск остался без света: что известно
19 января 2025, 13:10
Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области
19 января 2025, 12:45
Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 600 КАБов, 60 ракет и 550 "шахедов"
19 января 2025, 12:25
Под Львом легковушка переехала велосипедиста: пострадавший скончался
19 января 2025, 12:05
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 19 января
19 января 2025, 11:45
Погибший и раненые: полиция задокументировала новые военные преступления России на Запорожье
19 января 2025, 11:30
Российская армия убила 3 жителей Херсонщины, 6 человек пострадали
19 января 2025, 10:33
Украинская компания помогала России строить лаборатории для разработки ядерного оружия
19 января 2025, 10:00
"Петарда" обжигает лицо и разъедает кожу: на Львовщине расследуют травмирования детей из-за тренда в TikTok
19 января 2025, 09:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »