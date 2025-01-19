Ночью ПВО сбила 43 российских "шахеда" и БпЛА-имитаторы

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям — Миллерово, Брянск, Орел — РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны последствий). Один в воздухе, боевая работа. продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет во время отражения российского массированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры на Западе Украины 15 января.