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16 января 2025, 04:35

Пограничники уничтожили бронетехнику и позиции россиян возле Серебрянского леса

16 января 2025, 04:35
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скриншот с видео
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В Луганской области воины пограничной комендатуры "Шквал" нанесли оккупантам ощутимые потери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Бойцы 7 пограничного Карпатского отряда для борьбы с российскими захватчиками активно используют дроны.

"В районе Серебрянского лесничества пограничники с помощью FPV-коптеров уничтожили полевой склад оккупантов, средства связи, нанесли огневое поражение бронированной технике и отработали по позиции противника", - говорится в сообщении.

Также в объектив разведывательного украинского дрона попал раненый оккупант, которого свои же оставили умирать прямо на поле боя.

Напомним, ранее пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженных целей дронов-камикадзе – танк, пушка, бронетехника и вражеские позиции.

РФ война пограничники Луганщина оккупанты Луганская область потери россиян Серебрянский лес
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