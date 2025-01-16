Пограничники уничтожили бронетехнику и позиции россиян возле Серебрянского леса

скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Бойцы 7 пограничного Карпатского отряда для борьбы с российскими захватчиками активно используют дроны.

"В районе Серебрянского лесничества пограничники с помощью FPV-коптеров уничтожили полевой склад оккупантов, средства связи, нанесли огневое поражение бронированной технике и отработали по позиции противника", - говорится в сообщении.

Также в объектив разведывательного украинского дрона попал раненый оккупант, которого свои же оставили умирать прямо на поле боя.

Напомним, ранее пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженных целей дронов-камикадзе – танк, пушка, бронетехника и вражеские позиции.