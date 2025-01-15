Украинские бойцы показали, как выкуривают оккупантов из подвалов Волчанска

фото: ГПСУ

Воины-пограничники бригады наступления "Форпост" беспощадно уничтожают российскую пехоту в окрестностях города Волчанск на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что артиллерия РФ полностью уничтожила многоэтажки в городе. В таких условиях оккупанты обустраивают позиции в подвалах и возможных укрытиях.

Возле одного из наблюдательных постов украинских защитников обнаружили россиян, которые обосновались в таких укрытиях и пытались обстреливать позиции наших бойцов.

"Заручившись "поддержкой" взрывчатки один из пограничников вплотную подобрался к тайнику захватчиков и забросил им "горячий привет". Результат: уничтожена позиция и минус несколько оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях минометчики и дронары подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" провели зачистку вражеских позиций на Волчанском направлении.