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15 января 2025, 11:05

Украинские бойцы показали, как выкуривают оккупантов из подвалов Волчанска

15 января 2025, 11:05
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фото: ГПСУ
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Воины-пограничники бригады наступления "Форпост" беспощадно уничтожают российскую пехоту в окрестностях города Волчанск на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что артиллерия РФ полностью уничтожила многоэтажки в городе. В таких условиях оккупанты обустраивают позиции в подвалах и возможных укрытиях.

Возле одного из наблюдательных постов украинских защитников обнаружили россиян, которые обосновались в таких укрытиях и пытались обстреливать позиции наших бойцов.

"Заручившись "поддержкой" взрывчатки один из пограничников вплотную подобрался к тайнику захватчиков и забросил им "горячий привет". Результат: уничтожена позиция и минус несколько оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях минометчики и дронары подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" провели зачистку вражеских позиций на Волчанском направлении.

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