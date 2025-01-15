Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке

скриншот с видео

Во время очередной ночной атаки РФ зенитчики сбили вражеские дроны на Востоке Украины

Видео поражения российских дронов обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.

"Боевая работа и сбивание враждебных БпЛА на восточном направлении! Вперед к победе!", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.