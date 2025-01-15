Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке
Во время очередной ночной атаки РФ зенитчики сбили вражеские дроны на Востоке Украины
Видео поражения российских дронов обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.
"Боевая работа и сбивание враждебных БпЛА на восточном направлении! Вперед к победе!", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.
Защитники Юга показали, как догнали и поразили катер с россиянамиВсе новости »
15 января 2025, 13:32Украинские бойцы показали, как выкуривают оккупантов из подвалов Волчанска
15 января 2025, 11:05В Сумской области уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты
15 января 2025, 06:19
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Авиаудар по Краматорску: количество пострадавших выросло
15 января 2025, 16:22Покровск на грани падения: бездействие командования ставит город под угрозу
15 января 2025, 16:18Очередной заказ ФСБ: в Киеве задержали еще одну группу поджигателей машин
15 января 2025, 16:09На Прикарпатье спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара
15 января 2025, 15:17Наконец-то дома: из российского плена вернули 25 украинцев
15 января 2025, 14:55Чиновника КРАИЛ задержали за поддержку деятельности онлайн-казино, которым владеют россияне
15 января 2025, 14:30Оккупанты атаковали БпЛА жилой район Херсона: пострадали 4 горожан
15 января 2025, 14:00Защитники Юга показали, как догнали и поразили катер с россиянами
15 января 2025, 13:32Россияне ударили из авиации по многоэтажке в Краматорске: ранены 8 гражданских, из них 2 детей
15 января 2025, 12:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »