Защитники Юга показали, как догнали и поразили катер с россиянами
На Юге аэроразведка пограничников обнаружила моторную лодку вместе с экипажем российских окупантов, перемещавшихся по руслу реки
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате поражения один оккупант от ударной волны вылетел за борт, катер потерял управление, трое пытались выбраться на берег. Пограничники работают над тем, чтобы они уже никуда не добрались", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы показали, как выкуривают оккупантов из подвалов Волчанска в Харьковской области.
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