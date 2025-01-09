На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила российский бронетранспортер с десантом
На Сумском направлении воины 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" обнаружили и поразили российский десантный бронетранспортер (БТР-Д)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Точным ударом FPV-дрона защитники уничтожили бронетранспортер противника. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее минометчики 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" поразили на Северном направлении блокпост оккупантов.
Также сообщалось, что артиллеристы "Стальной Границы" уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.
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