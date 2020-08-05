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05 августа 2020, 10:22 5

В Харьковской области СБУ разоблачила многомиллионные хищения бюджетных средств

05 августа 2020, 10:22 5
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Участники аферы присвоили деньги, выделенные на строительство амбулаторий
Участники аферы присвоили деньги, выделенные на строительство амбулаторий
Фото: СБУ
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В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную коррупционную схему во время строительства центров первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным досудебного следствия, противоправный механизм действовал с участием должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

В течении 2018-2019 годов Департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил в общей сложности более 360 миллионов гривен для возведения 30 сельских амбулаторий в различных районах области. По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и задействованным субподрядным организациям. Одновременно инициированные СБУ строительно-технические и экономические экспертизы показали, что часть из этих средств была присвоена участниками сделки из-за существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ", – отметили в СБУ.

Установлено, что во время возведения только двух медицинских центров растрата бюджетных средств составила более 1 миллиона гривен.

Сейчас трем руководителям подрядных фирм объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

На имущество одного из них наложили арест, еще одного фигуранта дела объявили в розыск.

Напомним, в Харьковской области задержали военного, который торговал оружием.

строительство СБУ бюджет Харьков коррупция
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