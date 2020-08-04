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В Лисичанске официально представили главу ВГА
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
04 августа 2020, 16:19 1

В Лисичанске официально представили главу ВГА

04 августа 2020, 16:19 1
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Им стал Александр Заика
Им стал Александр Заика
Фото: скрин видео
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Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай официально представил руководителя Лисичанской военно-гражданской администрации.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА "Вовремя".

Новоназначенный глава Лисичанской военно-гражданской администрации Александр Заика родился в Мариуполе. Работал в налоговой службе, прокуратуре, с 2014-го года пребывает на военной службе.

Я пришел в Лисичанск работать, исправлять коллапс в городе. Я для этого приложу максимум усилий", — заявил Александр Заика во время официального представления.

Напомним, 27 июля, военноо-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.

На следующий день, 28 июля в Северодонецке тоже создана военно-гражданская администрация.

Луганская область Луганщина Лисичанск ВГА глава
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