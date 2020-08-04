В Лисичанске официально представили главу ВГА

Им стал Александр Заика

Им стал Александр Заика

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА "Вовремя".

Новоназначенный глава Лисичанской военно-гражданской администрации Александр Заика родился в Мариуполе. Работал в налоговой службе, прокуратуре, с 2014-го года пребывает на военной службе.

Я пришел в Лисичанск работать, исправлять коллапс в городе. Я для этого приложу максимум усилий", — заявил Александр Заика во время официального представления.

Напомним, 27 июля, военноо-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.

На следующий день, 28 июля в Северодонецке тоже создана военно-гражданская администрация.