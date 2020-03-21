На Донбассе временно прекращается пропуск через линию разграничения
Об этом сообщили в пресс-центре командования операции Объединенных сил, передает RegioNews.
"С целью эффективного противодействия и недопущения распространения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.
Разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.
По данным штаба, пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.
Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу для оккупированного Донбасса.
Кроме того, Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом.
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