Певица Ирина Федишин трогательно обратилась к дочери

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица поблагодарила людей за поддержку. Она также обратилась к дочери, которую так и не успела увидеть, потому что была под наркозом:

"Я не знаю, какими словами можно утешить мать, которая потеряла своего ребенка. Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на мучительную боль, просто заставляют меня двигаться дальше... Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка... "Ангелятко"... Песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери... но именно так представляю ее голос с неба", - написала Ирина Федишин.

Напомним, ранее Виталий Челнык говорил, что Ирина Федишин буквально была на грани жизни и смерти, но, к счастью, врачам удалось ее спасти.