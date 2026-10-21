Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи

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Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский рассказал, как диагностировали онкологию. Он рассказал, как именно это произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Алексея Комаровского, он даже не подозревал, что болеет. На лице у него появилось обычное красное пятнышко, которое держалось несколько месяцев. Впоследствии на этом месте вырос небольшой прыщик. Он думал, что если не было боли, это лишь раздражение или укус. Однако его подруга Аня уговорила обратиться к врачам.

В результате режиссеру диагностировали рак кожи. Он заметил, что внешнее поражение может казаться совсем крохотным и незаметным, тогда как под кожей процесс способен распространяться гораздо глубже и шире.

"Сходите к дерматологу, проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко – это рак, без паники, я не до этого. Я о том, чтобы вы проверились и знали, что все хорошо. Или обнаружили его на ранней стадии и дали бой. Ваше здоровье – в ваших руках", - рассказал режиссер.

Справка. Алексей Комаровский – актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films. Работал, в частности, над проектами "Крещатик 48/2", "Когда ты разведешься", "Соседи навсегда".