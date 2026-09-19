"У него была беременная жена": известный актер рассказал, как его сын мобилизовался в ВСУ

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Известный украинский актер Богдан Бенюк впервые рассказал о сыне в ВСУ. Артист рассказал, когда и как это произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

29-летний сын Богдана Бенюка служит в ВСУ. По словам артиста, это было после того, как Сергей защитил диссертацию. Его жена тогда была беременна, но он все равно решил идти в армию.

"Он учился в аспирантуре - доктор философских наук. Защитил диссертацию 4 сентября, а 8-го уже был в Запорожье. К тому времени парню было 27 лет. Так что я должен говорить? Он делает выбор. У него была беременная жена, и он уходит. Какие слова говорить взрослому человеку? Но он уходит и есть там. Дай Бог, чтобы долгое время делал свое дело и одержал победу", - говорит Богдан Бенюк.

Сейчас у актера уже родилась внучка. Он помогает невестке. Сын приезжает в семью, чтобы увидеть дочь тогда, когда ему удается получить отпуск.

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