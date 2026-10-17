Певца TAYANNA показала, как прямо перед ее глазами ударила ракета
Украинская певица TAYANNA своими глазами увидела, как сбивали дрон. Это произошло во время очередного обстрела столицы
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Артистка опубликовала фото, которое она сделала, когда была в машине. На фото можно увидеть, как над домами появляется громкий черный дым.
"Только что передо мной прилетела ракета. Боже. Просто я вижу, как она летит и падает. Это ужас", - говорит певица.
Напомним, ранее блогерша Даша Кубик показала последствия обстрела. Оказалось, что российская ракета попала прямо рядом с ее домом.
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домомВсе новости »
16 октября 2026, 01:55Певица Мила Нитич призналась, сколько тратит на аренду квартиры в Киеве
16 октября 2026, 01:35Известная украинская журналистка потеряла брата: ему было всего 29
16 октября 2026, 00:55
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Кровотечение и швы: супруга Виктора Павлика рассказала о его состоянии после операции
16 октября 2026, 23:55На Киевщине иномарки влетели друг в друга: погибли два человека
16 октября 2026, 23:40СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"
16 октября 2026, 23:20В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах
16 октября 2026, 23:00В Киеве женщина убила мужчину, и пыталась выставить это как самоубийство
16 октября 2026, 22:55Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю
16 октября 2026, 22:40Обогащение на 13 миллионов: в НАБУ открыли материалы расследования по Стефанишиной
16 октября 2026, 22:35Дизель пересек "сотню" за литр: куда "катятся" цены на АЗС
16 октября 2026, 22:30Россия атаковала Ровенщину реактивными дронами: погиб 63-летний мужчина
16 октября 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все блоги »