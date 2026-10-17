20:48  16 октября
На линии электропередачи на Днепропетровщине нашли боевую часть дрона
19:57  16 октября
В Харькове произошла стрельба между участниками дорожного движения: что известно
15:45  16 октября
Во Львовской области грузовик насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
17 октября 2026, 00:35

Певца TAYANNA показала, как прямо перед ее глазами ударила ракета

17 октября 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская певица TAYANNA своими глазами увидела, как сбивали дрон. Это произошло во время очередного обстрела столицы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка опубликовала фото, которое она сделала, когда была в машине. На фото можно увидеть, как над домами появляется громкий черный дым.

"Только что передо мной прилетела ракета. Боже. Просто я вижу, как она летит и падает. Это ужас", - говорит певица.

Напомним, ранее блогерша Даша Кубик показала последствия обстрела. Оказалось, что российская ракета попала прямо рядом с ее домом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
16 октября 2026, 01:55
Певица Мила Нитич призналась, сколько тратит на аренду квартиры в Киеве
16 октября 2026, 01:35
Известная украинская журналистка потеряла брата: ему было всего 29
16 октября 2026, 00:55
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Кровотечение и швы: супруга Виктора Павлика рассказала о его состоянии после операции
16 октября 2026, 23:55
На Киевщине иномарки влетели друг в друга: погибли два человека
16 октября 2026, 23:40
СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"
16 октября 2026, 23:20
В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах
16 октября 2026, 23:00
В Киеве женщина убила мужчину, и пыталась выставить это как самоубийство
16 октября 2026, 22:55
Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю
16 октября 2026, 22:40
Обогащение на 13 миллионов: в НАБУ открыли материалы расследования по Стефанишиной
16 октября 2026, 22:35
Дизель пересек "сотню" за литр: куда "катятся" цены на АЗС
16 октября 2026, 22:30
Россия атаковала Ровенщину реактивными дронами: погиб 63-летний мужчина
16 октября 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »