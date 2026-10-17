Певца TAYANNA показала, как прямо перед ее глазами ударила ракета

Фото из открытых источников

Украинская певица TAYANNA своими глазами увидела, как сбивали дрон. Это произошло во время очередного обстрела столицы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка опубликовала фото, которое она сделала, когда была в машине. На фото можно увидеть, как над домами появляется громкий черный дым.

"Только что передо мной прилетела ракета. Боже. Просто я вижу, как она летит и падает. Это ужас", - говорит певица.

Напомним, ранее блогерша Даша Кубик показала последствия обстрела. Оказалось, что российская ракета попала прямо рядом с ее домом.