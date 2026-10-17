Співака TAYANNA показала, як прямо перед її очима вдарила ракета
Українська співачка TAYANNA на власні очі побачила, як збивали дрон. Це сталось під час чергового обстрілу столиці
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Артистка опублікувала фото, яке вона зробила, коли була в машині. На фото можна побачити як над будинками з'являється гучтий чорний дим.
"Тільки що переді мною прилетіла ракета. Боже. Просто я бачу, як вона летить і падає. Це жах", - каже співачка.
Нагадаємо, раніше блогерка Даша Кубік показала наслідки обстрілу. Виявилось, що російська ракета влучила прямо поруч з її будинком.
Екс "ВІА Гра" показала, як дрон збивали прямо поруч з її будинкомВсі новини »
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