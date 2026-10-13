Співачка Камалія зізналась, скільки коштують її найдорожчі сукні
Співачка Камалія відверто розповіла про свій гардероб. Вона зізналась, який цінник був на її найдорожчій сукні
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Співачка Камалія розповіла, що найдешевша сукня в її гардеробі обійшлась їй у тисячу доларів. При цьому найдорожче вбрання артистки коштує 400 тисяч доларів. Зазначається, що йдеться лише про сукні.
Артистка розповіла, що любить сукні, зокрема, з ексклюзивними тканинами ручної роботи. Такі вбрання вона може замовляти в Італії.
Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів.
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