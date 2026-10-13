Співачка Камалія зізналась, скільки коштують її найдорожчі сукні

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Співачка Камалія відверто розповіла про свій гардероб. Вона зізналась, який цінник був на її найдорожчій сукні

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка Камалія розповіла, що найдешевша сукня в її гардеробі обійшлась їй у тисячу доларів. При цьому найдорожче вбрання артистки коштує 400 тисяч доларів. Зазначається, що йдеться лише про сукні.

Артистка розповіла, що любить сукні, зокрема, з ексклюзивними тканинами ручної роботи. Такі вбрання вона може замовляти в Італії.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів.