Известная украинская певица оказалась в карете "скорой" - что произошло

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Украинская певица рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Камалия рассказала, что обострение ее болезни произошло прямо накануне концерта. Поэтому ей пришлось брать консультацию хирурга. Сначала ей поставили капельницу дома и рассказали о следующих шагах лечения.

Артистка рассказала, что в последнее время у нее было много стресса. Поэтому, по ее мнению, это могло повлиять на ее состояние.

"Друзья, мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Врачи все сделают и я уеду в Кременчуг. Потому что ничего страшного не случилось. Но мой организм так напомнил мне, чтобы я не нервничала и не ела грубой пищи", - рассказала Камалия.

Напомним, ранее певица Камалия откровенно рассказала о тяжелой потере. Ее двоюродный брат погиб на фронте.