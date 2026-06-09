21:56  08 июня
Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин
20:45  08 июня
В Киевской области женщина за 50 тысяч евро продавала бракосочетание
20:36  08 июня
"Рейд" на железную дорогу врага: в Брянской области уничтожен очередной российский локомотив
UA | RU
UA | RU
09 июня 2026, 00:55

Известная украинская певица оказалась в карете "скорой" - что произошло

09 июня 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская певица рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Камалия рассказала, что обострение ее болезни произошло прямо накануне концерта. Поэтому ей пришлось брать консультацию хирурга. Сначала ей поставили капельницу дома и рассказали о следующих шагах лечения.

Артистка рассказала, что в последнее время у нее было много стресса. Поэтому, по ее мнению, это могло повлиять на ее состояние.

"Друзья, мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Врачи все сделают и я уеду в Кременчуг. Потому что ничего страшного не случилось. Но мой организм так напомнил мне, чтобы я не нервничала и не ела грубой пищи", - рассказала Камалия.

Напомним, ранее певица Камалия откровенно рассказала о тяжелой потере. Ее двоюродный брат погиб на фронте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Мне сказали "до свидания": актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее стало меньше на экранах
06 июня 2026, 01:55
Известная украинская певица потеряла ребенка
06 июня 2026, 01:35
Бизнес-центр певицы Камалии потерпел удар российской ракеты
04 июня 2026, 01:35
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Украинский ведущий Слава Соломко признался о мечте иметь дом в Барселоне
09 июня 2026, 01:35
Сдает в аренду квартиру в "хрущевке": Сергей Притула объяснил, на какие деньги обеспечивает семью
09 июня 2026, 00:35
В Украине ощутимо изменились цены на овощи: что подорожало
08 июня 2026, 23:55
Топливо в Украине подешевело: какие ценники на АЗС
08 июня 2026, 23:35
Атака на энергообъект Черниговщины: обесточено более 48 тысяч потребителей
08 июня 2026, 22:56
В Одессе ТЦК отказалось давать отсрочку студенту: почему это произошло
08 июня 2026, 22:55
У "Слуги народа" Мотовиловеця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов
08 июня 2026, 22:35
Смертельное ДТП в переходе на Чоколовке: погибла работница столичного детского сада
08 июня 2026, 22:21
В Киевской области разоблачили канал "продажи" женщин в сексуальное рабство
08 июня 2026, 22:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Юрий Бутусов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »