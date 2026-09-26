Актриса Наталья Денисенко призналась, планирует ли выезжать за границу по прилету возле ее дома
Недавно произошел прилет недалеко от дома актрисы Наталки Денисенко. Актриса призналась, были ли у нее мысли о выезде из Украины
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
Наталья Денисенко рассказала, что обстрелы заставляют ее задумываться о жизни за границей. По ее словам, иногда ей хочется уйти от опасности. При этом конкретных планов на переезд у нее нет. Артистка подчеркнула, что сейчас ей важно, чтобы у нее оставалась возможность работать.
Напомним, ранее актриса и ее бывший муж показывали кадры, как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.
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