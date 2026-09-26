Победительница "Холостяка" вышла замуж

Фото из открытых источников

Победительница "Холостяка-12" вышла замуж. В сети показали первые кадры по свадьбе

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Свадьба состоялась 23 сентября. Екатерина Лозовицкая вышла замуж за певца Гидаята Сеидова. Дату они не афишировали, однако в сети уже появились первые свадебные кадры.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, планируют ли они с женой детей.