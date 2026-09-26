Ведущая Соломия Витвицкая показала ремонт детской комнаты для первенца

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Ведущая Саломея Витвицкая готовится стать мамой. Она показала, как она подготовила детскую комнату

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Саломея Витвицкая показала, как они с мужем готовят детскую комнату. Ремонт длится не первый месяц. Пока мебель не успела распаковать, но уже понемногу "вырисовывается картинка".

"Когда уже уложен пол, вырисовывается общая картинка. И это добавляет оптимизма. Это детская", - говорит ведущая.

Напомним, что Саломея Витвицкая перенесла серьезную операцию, поэтому сначала она списывала изменения в самочувствии на это. Однако, когда описала свои симптомы искусственному интеллекту, оказалось, что нужно сделать тест. Таким образом, ведущая узнала, что будет мамой.