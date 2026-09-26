Ведущая Соломия Витвицкая показала ремонт детской комнаты для первенца
Ведущая Саломея Витвицкая готовится стать мамой. Она показала, как она подготовила детскую комнату
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Саломея Витвицкая показала, как они с мужем готовят детскую комнату. Ремонт длится не первый месяц. Пока мебель не успела распаковать, но уже понемногу "вырисовывается картинка".
"Когда уже уложен пол, вырисовывается общая картинка. И это добавляет оптимизма. Это детская", - говорит ведущая.
Напомним, что Саломея Витвицкая перенесла серьезную операцию, поэтому сначала она списывала изменения в самочувствии на это. Однако, когда описала свои симптомы искусственному интеллекту, оказалось, что нужно сделать тест. Таким образом, ведущая узнала, что будет мамой.
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