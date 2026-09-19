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19 сентября 2026, 01:55

Популярная украинская певица впервые призналась о потере слуха

19 сентября 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Yagoda призналась, что годами выходила на сцену и записывала музыку, несмотря на то, что имела только 30% слуха на одно ухо. Долго это было ее тайной

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Yagoda объяснила, что у нее было всего 30% слуха на одно ухо и 70% на другое. Недавно она решилась на операцию, чтобы слышно на 100%. Она объяснила, что скрывала это, потому что не хотела, чтобы ее жалели: она решила просто работать и адаптироваться. Уже после операции она сильно удивлялась.

"Сначала мне все казалось невероятно громким. Я думала: "Боже, люди, как вы живете? Это же так громко!". Я все слышала: каждый звук, каждый шум. Сейчас уже привыкла и просто кайфую", - говорит артистка.

Yagoda отметила, что это не только о победе ее личной, но и об изменении в профессиональной карьере. Теперь она иначе воспринимает голос и больше слушает музыку.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления через кровоизлияние в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.

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