В Херсонской области разоблачили коллаборантку, которая проводила псевдореферендум и планировала побег

Фото: Херсонская областная прокуратура

60-летней жительнице Новорайска в Херсонской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, во время оккупации она являлась секретарем незаконной "избирательной комиссии" и участвовала в организации псевдореферендума по присоединению Херсонщины к России. После деоккупации женщина скрывалась от следствия и, по версии правоохранителей, готовилась уехать за границу.

По данным следствия, в сентябре 2022 года, когда село находилось под оккупацией, женщина начала сотрудничать с представителями оккупационных властей. Она стала секретарем незаконной участковой избирательной комиссии.

В течение 23-27 сентября 2022 подозреваемая вместе с другими участниками псевдореферендума организовывала и проводила незаконное "голосование" о присоединении Херсонской области к России.

В частности, женщина, по данным следствия, обходила дома местных жителей в сопровождении российских военных. Она агитировала людей участвовать в псевдореферендуме и обеспечивала проведение "голосования" с использованием бюллетеней и прозрачных ящиков с русской символикой.

После деоккупации женщина, осознавая свои действия, стала скрываться от следствия. Правоохранители установили, что она приобрела авиабилеты и готовилась выехать за пределы Украины.

Ее местонахождение установили правоохранители. Женщина задержана на территории Днепропетровской области в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Херсонской областной и Бериславской окружной прокуратур ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Энергодаре Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении местной жительнице, которая, по данным следствия, помогала оккупационным властям организовывать незаконные выборы на временно оккупированной территории.