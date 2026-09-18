Бензин в Украине стал еще дороже: что происходит на АЗС
В Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке и других факторов цены на бензин остаются нестабильными. За последние дни ценники на АЗС снова стали "больше"
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 18 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 92,64 гривны за литр (+0,23 гривны);
- бензин А-95 – 88,99 гривны за литр (+0,67 гривны);
- бензин А-92 – 84,26 гривны за литр (+1,63 гривны);
- дизтопливо – 98,68 гривны за литр (+0,44 гривны);
- автогаз – 44,09 гривны за литр (+0,03 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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