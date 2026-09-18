Во Львовской области мужчина бросил гранату в военного

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Во Львовской области судили 48-летнего мужчину. Он во время конфликта с военным бросил в него гранату

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между 48-летним мужчиной и 40-летним военным произошла ссора, когда старший пришел к знакомому домой в состоянии опьянения. Между ними произошел конфликт из-за заемного строительного оборудования. Пьяный мужчина отказывался возвращать вещь владельцу.

Когда военный пытался уйти, мужчина достал из кармана гранату, выдернул чеку и бросил ее в его сторону. Военный успел отпрыгнуть и спрятаться за земляной насыпью. После взрыва он вызвал полицию.

Злоумышленника признали виновным. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.