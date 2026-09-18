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18 сентября 2026, 22:06

Третий армейский корпус выбил с фронта элитное российское подразделение БПЛА "Рубикон"

18 сентября 2026, 22:06
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Фото: Третий армейский корпус
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Бойцы Третьего армейского корпуса во время наступательной операции "Вивальди" нанесли урон российскому подразделению БПЛА "Рубикон"

Об этом Третий армейский корпус сообщил в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews .

По утверждению украинских военных, из-за потерь российское командование было вынуждено отвести подразделение из Лиманско-Боровского направления.

"Бойцы Третьего армейского корпуса во время наступательной операции "Вивальди" нанесли урон элитному российскому подразделению БПЛА. Командование противника было вынуждено снять "Рубикон" с Лиманско-Боровского направления", — заявили в корпусе.

По словам военных, украинские бойцы вывели из строя систему управления российского подразделения, в частности, уничтожили его логистику, склады боеприпасов и точки взлета дронов. Также, по утверждению Третьего армейского корпуса, потери понесли вновь созданные подразделения и опытные операторы БПЛА.

"Бойцы Тройки вывели из строя систему управления "Рубикона": уничтожили его логистику, склады боеприпасов, точки взлета дронов, вновь подразделения, а также опытных операторов БПЛА. Россияне потеряли возможность быстро пополнять подразделение ресурсами и подготовленным личным составом.

Утрачивая личный состав и технику и не имея возможности развернуться через украинские РЭБ и ПВО, враг начал покидать позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить то, что осталось от подразделения, российское командование решило перебросить "Рубикон" на другое направление", - сообщили в Третьем армейском корпусе.

В корпусе отметили, что сначала Россия перебросила "Рубикон" на Лиманско-Боривское направление как приоритетное.

"Рубикон" - военный центр перспективных беспилотных систем в составе Вооруженных сил РФ, специализирующийся на применении ударных, FPV- и разведывательных дронов.

Напомним, что Третий армейский корпус ВСУ подтвердил проведение наступательной операции на севере Донецкой области.

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