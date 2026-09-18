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18 сентября 2026, 01:35

Певица Надя Дорофеева готовится к операции

18 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Надя Дорофеева недавно перенесла кровоизлияние в голосовую связь. Она надеется, что операция не понадобится

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Медики давали артистке показания, чтобы исправить ситуацию с кровоизлиянием в голосовую связь хирургическим путем. Сейчас Надя Дорофеева постепенно восстанавливается. Она понемногу возвращается к пению, хоть и признается – это немного страшно.

Однако операция, по словам артистки, в будущем пригодится. Хотя она все-таки надеется, что этого удастся избежать.

"Первые распевки. Если честно, то было страшновато начинать. Ситуация по голосу такова: сейчас петь можно. Но со временем, когда-то, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все же произойдет чудо и до этого не дойдет", - говорит певица.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления через кровоизлияние в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.

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