В Прикарпатье мужчина бросал камни в авто военных ТЦК

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В Прикарпатье судили мужчину, который бросал камни в авто полицейских и трех военных ТЦК. Он получил свой приговор

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае. Мужчина увидел припаркованный Renault Duster, в котором находились полицейский и три военнослужащих ТЦК. Тогда он поднял камень и бросил его в машину. К нему присоединились другие жители дома: один мужчина сбросил с балкона в автомобиль неизвестный предмет, а две женщины передавали обвиняемым камням.

В результате инцидента повредили ветровое стекло и капот.

Мужчине назначили два года ограничения свободы, но освободили от отбывания наказания с одним годом испытательного срока.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.