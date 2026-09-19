Актриса Дарья Петрожицкая призналась, почему не уехала за любимым за границу

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Актриса Дарья Петрожцкая рассказала, что она с любимым обсуждала возможность разойтись. При этом она не считает это кризисом в отношениях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, у нее с любимым были сложные периоды. Особенно когда они много работают. Кроме того, они живут в разных странах: Дарья остается в Украине, а он - в Германии.

"Я еще человек тактильный, мне нужно немного пообниматься. Хочется прийти домой и молчать, и чтобы тебя просто обняли и помолчали с тобой, а не по FaceTime рассказывать, как у тебя прошел день", - говорит артистка.

Она рассказала, что они обсуждали возможность разойтись, но пока продолжают быть вместе. Что касается свадьбы, то планов на это у пары нет. По мнению актрисы, для нее война не является подходящим периодом для празднования. Кроме того, переезжать к любимому она тоже не собирается.

"Здесь мой дом. Я хочу быть в Украине. И какая бы ни была классная Германия, здесь лучше, несмотря ни на что. Наши люди – это самое главное, что нас держит", - говорит артистка.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала о том, какие сложности у нее бывают в отношениях с любимым. В частности, из-за того, что они живут в разных странах.