На Прикарпатье мужчина вытолкал военного ТЦК из шиномонтажа

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В Прикарпатье судили мужчину, который изгнал представителей ТЦК с территории предприятия. Это произошло, когда военный прибыл на территорию шиномонтажа.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел, когда на территорию шиномонтажа пришли военный ТЦК и сотрудник полиции для проверки документов. Однако группа мужчин отказалась выполнять их требования. Они начали угрожать и правоохранителю, и представителю ТЦК.

Впоследствии мужчины заблокировали движение работников и вытолкали их за пределы шиномонтажа, из-за чего их работа была прекращена.

Одного из мужчин судили. Он признал вину. Суд назначил пять лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытанием на один год.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.