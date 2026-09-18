Оккупанты более 30 раз за день атаковали Днепропетровщину

Фото: ГСЧС

Российские войска 18 сентября более 30 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов пострадал 49-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

На Никопольщине под ударами были Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Томаковская и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура.

На Криворожье русские войска били по Грушевской и Зеленодольской общинах. Там повреждены частный дом и магазин.

В Синельниковском районе враг атаковал Васильковскую общину. Из-за обстрела возник пожар. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Напомним, что днем 18 сентября российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы . В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, большинство из них получили обломочные ранения.