Фото из открытых источников

Певец Владимир Дантес попал в ДТП. Он столкнулся с другой иномаркой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артист показал фото, где можно увидеть, что один из автомобилей заметно поврежден. Он уточнил, что это чужая машина, а его BMW не пострадала.

Что стало причиной аварии и нарушивших правила дорожного движения, Владимир Дантес уточнять не стал. Однако он рассказал, что пострадали только машины, а люди – все цели. Артист также призвал водителей не забывать о страховании своих авто.

Отмечается, что свой BMW певец купил в 2025 году. Согласно данным реестра, автомобиль купили в автосалоне. По данным из открытых источников, стоимость такой модели стартует от 3,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее юмористка Настя Ткаченко попала в ДТП . Она призналась, что испытала сильный страх.