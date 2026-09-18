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18 сентября 2026, 19:43

В Тернопольской области будут судить мать и семейного врача из-за смерти малолетнего ребенка

18 сентября 2026, 19:43
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Тернопольской области 46-летней матери и семейному врачу сообщили о подозрении в уголовном производстве относительно смерти малолетнего мальчика

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, ребенок длительное время не получал должного медицинского надзора, из-за чего генетическое заболевание не было диагностировано вовремя.

Мальчик родился в конце мая 2021 года. По данным следствия, с июля 2021 года по март 2023 года его мать не обращалась за необходимой медицинской помощью и не приводила ребенка на профилактические осмотры, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

В то же время мать заключила декларацию с семейным врачом по медицинскому обслуживанию сына.

Как установило следствие, врач ни разу лично не осмотрел мальчика. Медицинскую документацию он заполнял дистанционно, внося сведения со слов родителей во время телефонных разговоров.

Из-за отсутствия должного медицинского надзора генетическую патологию у ребенка своевременно не диагностировали.

Впоследствии мальчик скончался. По выводам следствия, своевременное выявление заболевания, надлежащее лечение и медицинское наблюдение могли предотвратить смерть ребенка.

Руководитель Кременецкой окружной прокуратуры сообщил матери о подозрении по статье 166 Уголовного кодекса Украины — злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Семейному врачу сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Напомним, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области 5-летний мальчик скончался после ранения пулей из пневматического оружия. Полиция задержала 30-летнего сожителя матери ребенка, которого считают причастным к смерти мальчика, а также его 28-летнюю мать.

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