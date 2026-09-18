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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
18 сентября 2026, 08:57

Беглецы на старте: как фавориты Зеленского готовят легенды о "преследовании"

18 сентября 2026, 08:57
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Они строили систему Зеленского. Теперь выдают себя за жертв политического преследования
Они строили систему Зеленского. Теперь выдают себя за жертв политического преследования
Фото: facebook.com_zelenskyy.official
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Что объединяет Ростислава Шурму, Юлию Мендель и Руслана Кравченко.

Все эти люди на разных этапах были фаворитами зе-президента, получали от него содействие, блага и карьерные возможности.

Мажор из семьи соратника Медведчука – Ростислав был ответственным за экономическую политику. Не раз светил таблом с Олегом Татаровым как инвестиционная нянька. Когда представилась возможность во времена полномасштабного вторжения – скоммуниздил 140 миллионов на "зеленом тарифе" и сбежал в Германию как заботливый папа трех ангелочков. Там он поселился в пригороде Мюнхена в роскошном доме, который не снился даже локальным бизнесменам-аборигенам, и думал, что все схвачено. Но 15 июля 2025 года в его дом пришла немецкая полиция в совместной операции с детективами НАБУ и САП. И Ростислав уже который месяц доказывает, что он жертва политического преследования и просто удобная мишень из-за прошлых должностей. Почему так? Потому что коррупционный паразит не хочет, чтобы его выцарапали из Вены, куда он сбежал.

Юлия Мендель делала такие словесные ласки Зеленскому в книге "Каждый из нас президент". Что так стыдно не было даже, когда Эрика Леонард Джеймс описывала любовные игрища мистера Кристиана Грея с Анастейшей в красной комнате. Теперь барышня бегает то к АДГ, то по интервью со всякими иждивенками рэперов и депутатов и рассказывает, какая же Владимир мразь.

Расчет прост – тоже получить где-то политическое убежище и выдать себя за жертву режима, который ты создавала своими руками с работодателем.

И третья история. Руслан Кравченко тоже пробует собрать базу, чтобы пойти этим же путем и выдать себя за жертву обнаглевшей антикоррупционной вертикали. К слову, вчера на апелляции ВАКС Кропива тоже там говорил уже о давлении и фальсификации.

Добавим к этим спискам всяких там арестовичей и миндичей. Все эти люди выдают себя за жертв, чтобы в будущем – где-то в Тоскане попивать свое лимончелло и радоваться, как здорово они нае*али украинский народ. А потом и евробюрократов, которые поверили в то, что они жертвы и крупнейшие оппозиционеры.

Это и есть вариант, один из них, как зеленые подельники будут искать пути отхода из седла велосипеда "Украины", где остался руль и бардачок (это отсылка на номер Квартала с их шефом).

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Украина власть политики Зеленский
 
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