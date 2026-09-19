Популярна українська співачка вперше зізналась про втрату слуху

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Українська співачка Yagoda зізналась, що роками виходила на сцену та записувала музику попри те, що мала лише 30% слуху на одне вухо. Довго це було її таємницею

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Yagoda пояснила, що в неї було лише 30% слуху на одне вухо і 70% на інше. Нещодавно вона наважилась на операцію, щоб чути на 100%. Вона пояснила, що приховувала це, бо не хотіла, щоб її жаліли: вона вирішила просто працювати та адаптуватись. Уже після операції вона сильно дивувалась.

"Спочатку мені все здавалося неймовірно гучним. Я думала: "Боже, люди, як ви живете? Це ж так голосно!". Я чула все: кожен звук, кожен шум. Зараз уже звикла і просто кайфую", - говорить артистка.

Yagoda зазначила, що це не лише про перемогу її особисту, але і про зміну в професійній кар'єрі. Тепер вона інакше сприймає голос та більше слухає музику.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи черезх крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.